Импортер алкоголя "Винфорт" покупает Одесский завод шампанских вин
Завод в 2013 году получил 27,4 млн грн чистого убытка
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение дистрибьютору алкогольных напитков «Винфорт» (Одесская обл.) на получение контроля над одним из крупнейших украинских производителей игристых вин «Одесским заводом шампанских вин», говорится в сообщении АМКУ.
«Предоставлено разрешение «Винфорт» (г. Одесса) на приобретение акций «Одесского завода шампанских вин» (г. Одесса), обеспечивающего превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - сказано в сообщении комитета.
По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец 2013 года, собственником 99,9% акций «Одесского завода шампанских вин» являлась нидерландская «Ді.Сі.Е. Холдінг Б.В.».
Как сообщал УНИАН, «Одесский завод шампанских вин» в 2013 году получил 27,4 млн грн чистого убытка, что на 40% больше, чем в 2013 году. Стоимость активов компании по итогам прошлого года сократилась на 21,3% - до 110,9 млн грн.
Справка УНИАН. Компания «Винфорт» основана в 1999 году как предприятие, специализирующееся в области импорта и торговли алкогольными напитками. Компания импортирует алкоголь под брендами Teacher’s, Vana Tallinn, GatoNegro, Jim Beam, Ardmore и многими другими.
«Одесский завод шампанских вин» – один из лидеров отраслевого рынка. Производит 34 вида продукции ТМ «Одесса», ТМ «L'Odessika» и ТМ «Henri Roederer». С 2009 года завод шампанских вин входит в международную группу компаний «Gruppo CAMPARI».