Metinvest купил 12% акций компании, имеющей право на разработку Шимановского месторождения

Материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" - Metinvest B.V. (Нидерланды) приобрела за 5 млн долл. первые 12% акций компании BKI Cyprus, которая имеет разрешение на разработку Шимановского месторождении железных руд (Кривой Рог, Днепропетровская обл.), сообщается в пресс-релизе группы.

Согласно сообщению, закрытие сделки предусматривает перечисление группой «Метинвест» первоначального финансового взноса в размере 20 млн долл. в проект развития Шимановского железорудного месторождения за счет покупки 49% акций BKI Cyprus.

Планируется, что оставшиеся 15 млн грн будут перечислены на счет BKI Cyprus тремя равными долями – 15 мая, 16 июня и 15 июля 2014 года.

Завершение инвестирования в полном объеме обеспечит "Метинвесту" 49% в акционерном капитале BKI Cyprus. При этом канадская компания Black Iron сохраняет за собой оставшиеся доли в размере 51% в BKI Cyprus и остается ответственной за управление развитием проекта Шимановского железорудного месторождения.

«Реализация сделки полностью позволит обеспечить финансирование 49% необходимого капитала долевого строительства по проекту... Black Iron и «Метинвест» глубоко уверены в экономической привлекательности проекта Шиманского железорудного месторождения и с нетерпением ждут развития данного актива мирового класса», - цитирует пресс-служба президента и генерального директора компании Black Iron Мэтта Симпсона.

По словам генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, разработка Шимановского месторождения позволит создать дополнительные рабочие места и позитивно отразиться на экономике Криворожского региона.

"Завершение сделки является важным шагом для Украины и ее экономики. Наряду с текущими проектами группы "Метинвест" разработка Шимановского железорудного месторождения является важной инвестиционной инициативой в Украине, которая позволит увеличить занятость, улучшить местную инфраструктуру и повысить экологические стандарты в Кривом Роге», - цитирует Рыженкова пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года Black Iron за 13 млн долл. приобрела у Geo-Alliance Group Ltd компанию Geo-Alliance Ore East Ltd, которая позже была переименована в BKI Cyprus. Этой компании принадлежат лицензии на разработку и доразведку Шимановского и Зеленовского месторождений железной руды в Днепропетровской области.

В июле 2013 года горно-металлургическая группа «Метинвест» договорилась с Black Iron об осуществлении инвестиций в развитие проекта Шимановского месторождения.

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Справка УНИАН. Компания Black Iron является частью крупной канадской финансово-промышленной группы Forbes & Manhattan, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, в состав которой входят 33 компании.

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).