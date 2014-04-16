Украинский фондовый рынок значительно снизился к середине торговой сессии в среду, 16 апреля. Так, индекс украинских акций UX снизился на 2,31% - до 1088,33 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составляет 12,9 млн грн, из них на фондовый рынок приходится 7,6 млн грн. Среди лидеров снижения - акции Енакиевского метзавода (-5,15%), Авдеевского коксохима (-3,52%), "Донбассэнерго" (-3,18%).

На российском фондовом рынке наблюдается менее значительное снижение - индекс ММВБ снизился на 0,55%, индекс РТС - на 0,13%. Акции "Сбербанка" снизились на 1,40%, "Газпрома" - на 0,33%, "Лукойла" - на 0,77%.

На европейских фондовых рынках в среду наблюдается рост - индекс FTSE 100 повысился на 0,25%, индекс Dax - на 0,71%.