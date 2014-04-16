Крупнейшая биржа биткоинов Mt.Gox "идет на ликвидацию"

Крупнейшая в мире биржа криптовалюты Bitcoin - Mt.Gox (обслуживала 80% транзакций с биткоинами) подала заявление на ликвидацию в суд в Токио, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, данное решение было принято из-за того, что представители Mt.Gox видят трудности в организации встреч с кредиторами по всему миру и не имеют реалистичных планов по выходу из кризиса.

Mt.Gox обратилась в окружной суд Токио с заявлением о банкротстве и попросила защиты от кредиторов в феврале 2014 года. В результате 750 тыс. биткоинов клиентов и 100 тыс. собственных были потеряны - на тот момент это было равно примерно $473 млн. Представитель Mt.Gox объявил на пресс-конференции в суде Токио о том, что биржа должна кредиторам около $63,6 млн, в то время как стоимость активов компании составляет $37,5 млн.

Проблемы биржи начались в начале февраля 2014 года, когда биржа прекратила вывод биткоинов клиентами, ссылаясь на технические проблемы. Правоохранительные органы Японии уже начали расследование обстоятельств внезапного закрытия Mt.Gox.

Виртуальная валюта биткоин впервые появилась в 2009 году и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет-пользователей, однако в последнее время ее положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование ряд стран мира. Примечательно, что Япония - одна из последних крупнейших экономик мира, которая до сих пор не прояснила свою позицию в отношении биткоинов. Президент Японского центрального банка Харухико Курода ранее заявлял, что в Токио "испытывают большой интерес к биткоинам", однако никаких мер в области регулирования виртуальной валюты местные финансовые власти пока не принимали.

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