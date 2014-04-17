Украинский рынок снижается на торгах в четверг – индекс украинских акций UX снизился по состоянию на 10:50 на 0,48% - до 1081,03 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 3,2 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2,7 млн грн.

Среди лидеров снижения – акции Енакиевского метзавода (-2,58%), «Мотор Сич» (-1,78%), «Азовстали» (-1,38%).

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На российском фондовом рынке на торгах в четверг наблюдается рост. Индекс ММВБ повысился на 0,69%, индекс РТС – на 1,15%. Акции «Сбербанка» повысились на 0,72%, «Газпрома» - на 0,98%, «Лукойла» - на 0,64%.

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На европейских фондовых биржах наблюдается незначительное снижение. Индекс FTSE 100 снизился на 0,06%, индекс Dax - также на 0,06%.

