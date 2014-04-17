Украина выпустит «военные» казначейские обязательства на 100 млн гривень - постановление

Кабинет министров поручил Министерству финансов Украины выпуск казначейских обязательств «Военные» на 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца, сообщается в постановлении от 1 апреля №100, опубликованном на сайте правительства.

Читайте такжеТурчинов подписал закон об усилении обеспечения вооруженных сил

«Министерству финансов осуществить выпуск казначейских обязательств «Военные» на предъявителя в документарной форме общим объемом 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца в количестве 100 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. грн одной серией «В», - говорится в постановлении.

Помимо этого, Кабмин поручил Минфину предусматривать в госбюджете средства для обслуживания и погашения этих обязательств, определить сроки их выпуска, обеспечить изготовление бланков на банкнотно-монетном дворе НБУ и заключить договор с генеральным агентом размещения.

Также Кабмин утвердил условия размещения и погашения обязательств и сообщил, что генеральным агентом размещения, доставки, инкассации, обслуживания обращения, погашения и уничтожения казначейских обязательств является государственный «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует выпустить «военные облигации» общим объемом до 7 млрд грн. Бумаги будут предлагаться коммерческим банкам, юридическим и физическим лицам.

В частности, в начале апреля Минфин сообщал о намерениях выпустить госбумаги для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины на общую сумму 1,1 млрд грн.