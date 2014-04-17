Украина выпустит «военные» казначейские обязательства на 100 млн гривень - постановление

18:14, 17 апреля 2014
Фондовый рынок
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Кабмин дал поручение Минфину. 

Минфин выпустит ценные бумаги для поддержки армии

Кабинет министров поручил Министерству финансов Украины выпуск казначейских обязательств «Военные» на 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца, сообщается в постановлении от 1 апреля №100, опубликованном на сайте правительства.

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«Министерству финансов осуществить выпуск казначейских обязательств «Военные» на предъявителя в документарной форме общим объемом 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца в количестве 100 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. грн одной серией «В», - говорится в постановлении.

Помимо этого, Кабмин поручил Минфину предусматривать в госбюджете средства для обслуживания и погашения этих обязательств, определить сроки их выпуска, обеспечить изготовление бланков на банкнотно-монетном дворе НБУ и заключить договор с генеральным агентом размещения.

Также Кабмин утвердил условия размещения и погашения обязательств и сообщил, что генеральным агентом размещения, доставки, инкассации, обслуживания обращения, погашения и уничтожения казначейских обязательств является государственный «Ощадбанк».

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует выпустить «военные облигации» общим объемом до 7 млрд грн. Бумаги будут предлагаться коммерческим банкам, юридическим и физическим лицам. 

В частности, в начале апреля Минфин сообщал о намерениях выпустить госбумаги для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины на общую сумму 1,1 млрд грн.

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