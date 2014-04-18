Украина выплатила $46,875 млн по еврооблигациям 2013 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2013 года на 46,875 млн долл., сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, купон выплачен по облигациям внешнего госзайма, выпущенным в апреле 2013 года на 1,25 млрд долл. США с погашением в 2023 году по ставке 7,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

Всемирный банк прогнозирует уровень государственного и гарантированного государством долга Украины в 47,4% в 2014 и 48,5% ВВП в 2015 году.

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