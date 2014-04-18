Инвесторы снова выводят деньги из ориентированных на РФ фондов
Ориентированные на РФ фонды вновь были обделены вниманием инвесторов на развивающихся рынках после трех недель притоков.
Об этом свидетельствует отчет EPFR Global, на который ссылаются Sberbank CIB, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.
Российские страновые фонды сократили активы на $161 миллион за неделю к 16 апреля, тогда как инвестиции в фонды стран БРИКС составили $783 миллиона, пишет "Рейтер".
Наиболее значительным был приток средств в китайские фонды, более $300 миллионов, несмотря на данные, свидетельствующие о замедлении экономического роста. На втором месте оказались фонды Бразилии, получившие $259 миллионов.
В сегменте развивающихся рынков отток средств кроме России показала только Турция, лишившаяся $20 миллионов.
В целом фонды, работающие на развивающихся рынках, получили за рассматриваемую неделю $1,7 миллиарда новых денег, не дотянув до результатов прошлой недели. Инвесторы побаиваются вкладывать на длительный срок, об этом свидетельствует тот факт, что большая часть новых денег, $1,4 миллиарда, поступила в спекулятивные фонды ETF.
Из ориентированных на регион EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) фондов инвесторы вывели за неделю $280 миллионов, причем львиная доля этой суммы покинула фонды РФ.
Что касается европейских фондов, то наиболее заметный приток наблюдался в биржевые фонды с большой долей инвестиций на рынках PIIGS (Португалии, Италии, Ирландии, Греции и Испании).
Российский индекс MSCI Russia по итогам рассматриваемой недели оказался в тройке аутсайдеров, потеряв более 3 процентов.