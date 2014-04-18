Инвесторы снова выводят деньги из ориентированных на РФ фондов

Об этом свидетельствует отчет EPFR Global, на который ссылаются Sberbank CIB, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.

Российские страновые фонды сократили активы на $161 миллион за неделю к 16 апреля, тогда как инвестиции в фонды стран БРИКС составили $783 миллиона, пишет "Рейтер".

Наиболее значительным был приток средств в китайские фонды, более $300 миллионов, несмотря на данные, свидетельствующие о замедлении экономического роста. На втором месте оказались фонды Бразилии, получившие $259 миллионов.

В сегменте развивающихся рынков отток средств кроме России показала только Турция, лишившаяся $20 миллионов.

В целом фонды, работающие на развивающихся рынках, получили за рассматриваемую неделю $1,7 миллиарда новых денег, не дотянув до результатов прошлой недели. Инвесторы побаиваются вкладывать на длительный срок, об этом свидетельствует тот факт, что большая часть новых денег, $1,4 миллиарда, поступила в спекулятивные фонды ETF.

Из ориентированных на регион EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) фондов инвесторы вывели за неделю $280 миллионов, причем львиная доля этой суммы покинула фонды РФ.

Что касается европейских фондов, то наиболее заметный приток наблюдался в биржевые фонды с большой долей инвестиций на рынках PIIGS (Португалии, Италии, Ирландии, Греции и Испании).

Российский индекс MSCI Russia по итогам рассматриваемой недели оказался в тройке аутсайдеров, потеряв более 3 процентов.