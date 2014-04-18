Американский фонд Templeton продолжает скупать гособлигации Украины - СМИ

Инвестиционный фонд Templeton Global Income Fund в первом квартале 2014 года увеличил вложения в гособлигации Украины с 2,1 до 4,9% от своего миллиардного портфеля, указано в отчетности фонда.

По состоянию на конец первого квартала в украинские бонды было инвестировано около $50 млн, портфель украинских бумаг на конец 2013 года составлял около $20,7 млн.

Фонды группы Franklin Templeton остаются крупнейшими частными держателями украинских бондов (всего вложено около $7 млрд). С начала 2014 года они за два месяца потеряли на этой инвестиции более $500 млн, пишет ИТАР-ТАСС.

Доходность госбондов Украины росла, а их стоимость падала на фоне политической неопределенности в стране. Рост процентов по бондам отражает опасения инвесторов относительно политической неопределенности.

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Как сообщалось ранее, американский инвестиционный фонд Franklin Templeton стал крупнейшим кредитором Украины в результате приобретения государственных облигаций в четвертом квартале прошлого года.

По информации агентства Bloomberg, объем госдолга Украины под контролем фонда в четвертом квартале 2013 года вырос на 252 млн долл. по номинальной стоимости - до 3,8 млрд долл. С учетом вложений европейских партнеров фонда, вложения оцениваются в 6,4 млрд долл., что составляет более чем треть внешних валютных облигаций Украины.