Украинские акции на Варшавской бирже подешевели за неделю на 7%

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже на прошлой неделе продолжили дешеветь на фоне негативной динамики основных индексов, что привело к падению WIG-Ukraine еще на 6,77% после снижения на 3% за предыдущую неделю.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил последний день торгов прошлой недели (четверг в связи с пасхальными праздниками) на уровне, близком к минимальному за последние четыре сессии – 329,84 пункта.

На прошлой неделе подорожали акции только двух из 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке ВФБ: IMC (+3,5%) и KDM Shipping (+1,5%).

Лидером падения стали спекулятивные бумаги Agroton и Coal Energy, которые потеряли почти 20% и 16% соответственно своей стоимости, а также два крупнейших украинских эмитента на польской бирже: Kernel и Astarta, подешевевшие на 8% и 10% соответственно.

Бумаги входящего в "голубые фишки" Kernela снова стоили меньше 30 злотых, а Astarta - менее 40 злотых (1 долл. – 3 злотых).

Индикатор всего польского рынка WIG потерял за неделю 1,7% на фоне снижения на 1,3% индекса самых ликвидных компаний рынка WIG30.

Как сообщал УНИАН, обновивший в середине марта свой исторический минимум на уровне 295,17 пункта WIG-Ukraine к началу апреля поднялся на 25%, после чего снова начал снижаться.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Остальные входят в созданный в мае 2011 года индекс WIG-Ukraine, запущенный с базовых тысячи пунктов.