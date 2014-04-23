Вслед за Грецией на международный рынок капитала возвращается Португалия

Вслед за Грецией на международный рынок займов возвращается и Португалия. Ее долговые обязательства снова пользуются спросом у инвесторов.

22 апреля доходность по 10-летним облигациям Португалии достигла 3,7 процента, что является рекордно низким уровнем с начала 2006 года, сообщает агентство dpa. Причиной, по мнению экспертов, стало намерение страны провести первый за прошедшие три года аукцион по продаже долговых обязательств со сроком погашения в 10 лет. Этот аукцион состоится 23 апреля. Предполагается, что он принесет казне 750 миллионов евро, пишет DW.

Португалия стремится получить полный доступ на долговые рынки перед завершением 17 мая 78-миллиардной программы финансовой помощи от "тройки" международных кредиторов (Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда). Лиссабону предстоит убедить "тройку" в способности страны самостоятельно финансироваться на рынке внешних заимствований и погашать предоставленные ей кредиты.

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