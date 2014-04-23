Правительство перенесло выпуск НДС-облигаций на первую половину мая

Кабинет министров Украины перенес первый выпуск облигаций для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость на первую половину мая, сообщил перед заседанием правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

«На апрель мы не планировали выпуск, мы просто не успеваем это делать», - сказал Шлапак. Сейчас, по словам министра, идет работа по инвентаризации задолженностей. «Эту работу ведет Налоговая, думаю, что в первой половине мая выпуск будет осуществлен».

При этом министр отказался называть условия выпуска бумаг, сославшись на то, что условия являются предметом переговоров.

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Как сообщал УНИАН, о возможности выпуска НДС-облигаций в конце февраля 2014 года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах.

Предположительный объем выпуска НДС-облигаций составит от 15-16 млрд грн до 20 млрд грн. Первый выпуск бумаг мог состояться уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов.

В то же время, бизнес уже обратился в Кабмин с просьбой установить купон по таким облигациям на уровне 10% и предоставить владельцам НДС-облигаций право использовать бумаги в качестве залога по кредитам и операциям прямого РЕПО.