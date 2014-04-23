Аграрный фонд хочет выпустить облигации на 5 млрд гривень

Аграрный фонд планирует осуществить частное размещение облигаций серий A – E на общую сумму 5 млрд грн, говорится в сообщении фонда в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Аграрный фонд намерен выпустить 50 тыс. именных процентных обычных облигаций номинальной стоимостью 100 тыс. грн за штуку.

Основной целью привлечения средств является предоставление финансовой поддержки сельхозпроизводителям в период проведения полевых работ и обеспечение продовольственной безопасности страны. При этом полученные от размещения облигаций средства в полном объеме будут направлены на закупку зерна.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.

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Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.

Аграрный фонд провел форвардные закупки зерна урожая 2013 года и приступил к форвардной программе-2014.

