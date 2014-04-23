Биржа «Перспектива» за первый квартал сократила прибыль в 17 раз

Фондовая биржа «Перспектива» по итогам первого квартала 2014 года получила чистую прибыль в размере 5 тыс. грн, что в 17 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в биржевом сообщении, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в сообщении, в январе-марте т.г. валовая прибыль биржи составила 36 тыс. грн, чистый доход – 452 тыс. грн, себестоимость реализованных услуг – 416 тыс. грн.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года.

Чистая прибыль фондовой биржи «Перспектива» по итогам 2013 года составила 20 тыс. грн.

В 2013 году ФБ "Перспектива" заняла первое место среди бирж по объему торгов, ее доля в общем обороте в прошлом году выросла до 67% с 55% годом ранее.

