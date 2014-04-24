Минфин привлек в госбюджет почти 75 млн грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 24 апреля, привлекло в госбюджет 74,960 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 5 лет под 14,3% годовых, удовлетворив единственную поданную заявку инвестора.

Минфин сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 22 апреля привлек в госбюджет 4 млрд грн, 15 апреля - 587,664 млн грн, 9 апреля - 391,044 млн грн, 8 апреля - 103,663 млн грн, 1 апреля - 282,066 млн грн. До конца месяца Минфин планировал провести еще один плановый аукцион 29 апреля.

По оперативным данным Госказначейства на 22 апреля, с начала года в госбюджет поступило 25,4178 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 17,784 млрд грн, на обслуживание госдолга - 10,666 млрд грн.

По состоянию на 23 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 283,442 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 172,147 млрд грн, в собственности банков - 84,787 млрд грн, нерезидентов - 15,696 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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