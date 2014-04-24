Реакция Кремля на события в Славянске обвалила российский фондовый рынок

Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) впервые с 25 марта опустился ниже 1300 пунктов после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале военных учений рядом с границей Украины.

Об этом свидетельствуют данные биржи.

К 17.09 мск индекс ММВБ снижался на 2,2% - до 1299,8 пункта, индекс РТС падал на 2,3% - до 1144,91 пункта.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.

«Мы вынуждены реагировать на такое развитие ситуации», - заявил министр обороны.

По его словам, «с сегодняшнего дня в приграничных с Украиной районах начались учения батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов».

«Войска отрабатывают вопросы совершения маршей своим ходом и развертывания для выполнения задач по предназначению», - уточнил он. Шойгу также сообщил, что «авиация выполнит полеты по отработке действий вблизи государственной границы».

