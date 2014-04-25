S&P понизило рейтинг России, прогноз - негативный

09:04, 25 апреля 2014
Фондовый рынок
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Рейтинговое действие связано с рисками ухудшения условий внешнего финансирования для экономики России  

Standard & Poor's / uk.wikipedia.org

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг России в иностранной валюте до "BBB-" с "BBB", прогноз по рейтингу негативный, сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был снижен до "BBB" с "BBB+". Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте агентство снизило до "A-3", аналогичный рейтинг по национальной шкале - подтвердило на уровне "A-2".

Рейтинговое действие связано с рисками ухудшения условий внешнего финансирования для экономики России.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Standard & Poor's изменило прогноз по кредитным рейтингам России со "стабильного" на "негативный".

В конце марта Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам ряда крупнейших российских компаний со "стабильного" на "негативный", в том числе "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти", "ЛУКОЙЛа", РЖД и ВЭБа.

 

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