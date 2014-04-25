Fitch улучшило прогнозы по рейтингам Италии и Кипра

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "BBB+" Италии и по аналогичному рейтингу в иностранной валюте "B-" Кипра до стабильного с негативного, сообщается в пресс-релизе агентства, сообщает "Прайм".

Указанные рейтинги были подтверждены. Кроме того, Fitch повысило долгосрочный РДЭ Кипра в национальной валюте до "B-" с "CCC".

Также международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Кипра в иностранной и национальной валюте до "B" с "B-", прогноз по рейтингу - позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне "B". S&P отмечает, что рейтинговое действие основывается на улучшении ситуации в экономике Кипра, которое превзошло ожидания аналитиков.