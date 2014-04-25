Инвесторы продолжают выводить деньги с фондового рынка РФ

Отток капитала из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, составил с 17 по 23 апреля $67 млн против оттока в размере $161 млн неделей ранее, сообщает Вести.Экономика со ссылкой на Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)

Отток капитала с российского рынка сохраняется вторую неделю подряд. Традиционные фонды лишились $57 млн, ETF (Exchange Traded Funds - фонды, паи которых обращаются на бирже) потеряли $10 млн. Таким образом, постепенный отток капитала возобновился.

Тем не менее приток капитала в фонды, ориентированные на развивающиеся рынки, составил на прошлой неделе $466 млн. Это самый маленький недельный приток в апреле, что стало тревожным знаком для тех, кто делал ставку на долгосрочный приток средств на развивающиеся рынки.

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"Ставки на быстрый и мощный отскок российского рынка после распродажи, вызванной событиями в Крыму, постепенно сходят на нет на фоне усиления напряженности вокруг Восточной Украины. Риски дальнейшей эскалации в течение ближайших дней и недель до момента президентских выборов в этой стране 25 мая должны охладить горячие головы, слишком серьезно рассчитывающие на мощное ралли российских котировок.

В то же время ранние индикаторы говорят о том, что макро- и микроэкономические фундаментальные показатели продолжают ухудшаться по мере прохождения II квартала 2014 г. Все это, на наш взгляд, делает российский рынок акций уязвимым в краткосрочной перспективе", - отмечено в обзоре ИК "Уралсиб Кэпитал".