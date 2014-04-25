Латвия разместила 10-летние облигации на 1 млрд евро

Латвия в четверг разместила 10-летние облигации на один миллиард евро, сообщает интернет-портал РИА Новости со ссылкой на Delfi.

Фиксированная процентная ставка по выпуску - 2,875% годовых, доходность - 2,961%. Спрос на аукционе превысил предложение более чем в 3 раза. Размещение осуществлено в соответствии с государственной стратегией заимствования.

В январе 2014 года Латвия разместила 7-летние облигации, также на один миллиард евро, со ставкой купона 2,625% годовых и доходностью 2,815%. В тот раз спрос на латвийские облигации в четыре раза превысил предложение.