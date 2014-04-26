Fitch повысило рейтинг Испании

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Испании на одну ступень - до "ВВВ+" с "ВВВ", прогноз - стабильный, говорится в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

Одновременно Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ Испании на уровне "F2" и повысило страновой потолок по рейтингам до "АА+" с "АА".

Аналитики агентства отмечают, что со времени понижения рейтингов Испании в 2012 году риски в части кредитоспособности страны снизились, условия финансирования улучшились, экономический прогноз стал более определенным, а проблемы испанских банков, создающие дополнительную нагрузку на государство, в значительной степени были решены.

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Структурные реформы рынка труда, пенсионной системы, налогово-бюджетной политики и финансового сектора, которые были проведены властями в ответ на кризис, улучшили долгосрочную перспективу Испании, отмечает Fitch.

Агентство прогнозирует, что государственный долг Испании достигнет пикового уровня в 104% ВВП в 2016 году, после чего начнет постепенно снижаться при условии, что процентные ставки останутся близко к текущим уровням.

