Стоимость акций Яндекса по итогам дня упала более чем на 10%

Котировки акций российской интернет-компании Яндекс по итогам торгов на американской электронной бирже NASDAQ в пятницу упали на 10,06% (2,68 доллара) - до 24,00 доллара за штуку. Днем ранее ценные бумаги компании подешевели на 5,57%, сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, стоимость акций Яндекса сейчас оказалась ниже, чем при первичном размещении в 2011 году. Тогда компания продала их инвесторам по цене 25 долларов за штуку.

В четверг ряд иностранных СМИ сообщили о том, что в России якобы будет усилен контроль над Интернетом.

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Яндекс - крупнейшая поисковая система в России, акции компании котируются на американской NASDAQ. Акционерами компании являются, в том числе, основатель и гендиректор Аркадий Волож и инвестиционная компания Baring Vostok Capital Partners.

24 апреля президент России Владимир Путин заявил, что считает нужным и важным размещать на территории России серверы крупных национальных интернет-ресурсов, что защитит хранящуюся информацию. Глава государства добавил, что сейчас основной поток данных идет через серверы, расположенные в США, где все контролируется. "Все это (интернет) возникло как спецпроект ЦРУ США, так и развивается", - напомнил Путин.

