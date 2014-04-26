Российский рынок акций упал до минимумов более чем за месяц

Российский рынок акций закрыл снижением пятую сессию подряд и достиг минимумов более чем за месяц на фоне решения агентства S&P снизить суверенный кредитный рейтинг РФ, передает Прайм.

По итогам пятницы индекс ММВБ упал на 1,57% и составил 1280,12 пункта, индекс РТС - на 2,29%, до 1119,37 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

На истекшей неделе индексы падали каждый торговый день. По ее итогам ММВБ потерял 5,6%, РТС - 6,7%.

Тон падению в пятницу с самого утра был задан решением S&P снизить суверенный рейтинг России в иностранной валюте до "BBB-" с "BBB". При этом прогноз по рейтингу остался негативным. Агентство объяснило свое решение рисками ухудшения условий внешнего финансирования для экономики РФ.

Остроты ситуации добавил тот факт, что одновременно S&P повысило рейтинг Кипра и установило позитивный прогноз по нему.

Дополнительным негативом стали традиционные недельные данные EPFR, которые показали, что отток из инвестирующие в российские активы фонды продолжился. За неделю с 17 по 23 апреля он составил 67 миллионов долларов против 161 миллиона неделей ранее.

На этом фоне рубль пробил отметку в 36 рублей против доллара, а индекс ММВБ закрепился ниже психологического уровня в 1300 пунктов.

На фоне ослабления российской валюты ускорили падение акции Сбербанка - 4,51%. Они потеряли 4,51% и вплотную приблизились к минимумам за 2,5 года, которые были показаны 14 марта. Акции "Интер РАО" - 4,51% и ФСК - 4,48% также оказались в лидерах снижения, потеряв 4,5% и 4,3% соответственно.

На понедельник запланирован пересмотр рейтинга России агентством Moody’s, и вероятность его понижения очень велика.