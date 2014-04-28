Украинские акции на Варшавской бирже подешевели еще на 2,5%

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже дешевели три недели подряд, что привело к снижению индекса WIG-Ukraine за последние пять торговых сессий еще на 2,5%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор на фоне негативной динамики польских фондовых индексов завершил торги пятницы на минимальных уровнях прошлой недели – 332,07 пункта.

"Голубые фишки" польского рынка и индикатор широкого рынка потеряли около 0,6%.

На прошлой неделе подешевели бумаги девяти из одиннадцати украинских эмитентов на Варшавской бирже.

Без учета спекулятивных акций, самое больше снижение зафиксировали KSG Agro (-4,9%) и Milkiland (-4,2%).

Две крупнейшие украинские компании на Варшавской бирже – Kernel и Astarta уменьшили капитализацию на 3,5% и 2,2% соответственно.

На прошлой неделе, как и неделей ранее, подорожали только акции IMC, прибавившие 3,2%.

На тех же уровнях котировались бумаги судоходной KDM Shipping.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine, обновивший в середине марта свой исторический минимум на уровне 295,17 пункта, к началу апреля поднялся на 25%, после чего снова начал снижаться.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых – на альтернативной площадке для меньших эмитентов NewConnect. Остальные входят в созданный в мае 2011 года индекс WIG-Ukraine, запущенный с базовых тысячи пунктов.

Читайте такжеУкраинские акции на Варшавской бирже за квартал подешевели на треть