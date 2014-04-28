Инвесторы на украинском рынке акций сохраняют спокойствие - трейдер

Как отмечается в отчете, индекс UX в пятницу начал торговую сессию с падения, но к закрытию торгов рынок сумел отыграть большую часть потерь и закончить день с небольшой просадкой в 0,23%, закрывшись на отметке 1124,97 пункта.

Американские торговые площадки показали отрицательную динамику. На ход торгов повлияли негативные отчеты ведущих американских компаний. Так, квартальные прибыли Ford и производителя бытовой техники Whirlpool не оправдали ожиданий аналитиков. По итогам торгов в США индекс Dow Jones понизился на 0,85%, S&P500 — на 0,81%, Nasdaq — на 1,75%.

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Азиатские индексы сегодня торгуются с потерей в весе. Так, индексы HANG SENG, Shanghai Composite и Nikkei снизились на 0,31%, 1,45% и 0,98% соответственно. Фьючерс на широкий индекс S&P500 с утра подрос на 0,11%, а российский MICEX с открытия упал на 1,237%.

"Несмотря на нестабильную ситуацию на востоке страны и такой внешний фон, инвесторы сохраняют спокойствие", - отмечается в отчете трейдера.

Как сообщал УНИАН, украинский фондовый рынок начал неделю с существенного снижения – индекс украинских акций UX в понедельник, 28 апреля, по состоянию на 10:50 снизился на 1,54% - до 1107,70 пункта. Общий объем сделок составил 4,1 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3,8 млн грн. Среди лидеров снижения – акции «Азовстали» (-4,47%) и Авдеевского коксохима (-3,95%).