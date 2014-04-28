Прибыль биржи ПФТС за квартал выросла вчетверо

Прибыль фондовой биржи ПФТС по итогам первого квартала т.г. выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 957 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на председателя правления ПФТС Игоря Селецкого, в планах биржи на первое полугодие - покрытие всех убытков, которые были получены в 2011–2012 гг.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль фондовой биржи ПФТС по итогам 2013 г. составила 2,3 млн грн. Акционеры ПФТС на очередном общем собрании 23 апреля приняли решение направить всю полученную в 2013 году прибыль на покрытие убытков предыдущих лет.

По итогам 2014 года биржа рассчитывает увеличить свою прибыль до 5 млн грн.

Общий объем торгов на ПФТС по итогам 2013 года составил 113 млрд грн.

На сегодняшний день контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС владеет Московская биржа, созданная в ходе объединения ММВБ и РТС.