S&P понизило рейтинги крупнейших госкомпаний России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг 5 российских компаний – ОАО "РЖД", "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти" и "ФСК ЕЭС" до "BBB-" с "BBB", говорится в пресс-релизе агентства, сообщает Вести.Экономика.

Рейтинги были пересмотрены также "дочек" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК), совпадающие с рейтингами материнского холдинга.

Пересмотр также коснулся ряд SPV-компаний указанных эмитентов, включая Gazprom ECP S.A., TransCapitalInvest Ltd., TNK-BP Finance S.A. и других, а также размещаемых через них выпусков долговых обязательств.

Прогноз по рейтингам - "негативный".

Пересмотр рейтингов компаний последовал за пересмотром суверенных рейтингов Российской Федерации.

Напомним, 25 апреля S&P ухудшило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по облигациям в иностранной валюте с "BBB" до "BBB-".

