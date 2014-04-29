Минфин привлек в госбюджет 1,6 млрд грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 29 апреля, привлекло в госбюджет 1,637 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основную долю средств в 1,617 млрд грн Минфин привлек в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 3 года под 15% годовых, удовлетворив две поданные заявки инвесторов. Также Минфин привлек 19,516 млн грн, разместив гривневые облигации на 3 месяца под 9,95% годовых по одной из пяти поданных заявок. Размещение валютных облигаций не проводилось.

Минфин сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 24 апреля привлек в госбюджет 74,960 млн грн, 22 апреля - 4 млрд грн, 15 апреля - 587,664 млн грн, 9 апреля - 391,044 млн грн, 8 апреля - 103,663 млн грн, 1 апреля - 282,066 млн грн.

По оперативным данным Госказначейства на 28 апреля, с начала года в госбюджет поступило 29,491 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 19,543 млрд грн, на обслуживание госдолга — 11,305 млрд грн.

По состоянию на 28 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 286,515 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 173,685 млрд грн, в собственности банков - 86,214 млрд грн, нерезидентов — 15,860 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.