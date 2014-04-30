Акции Twitter упали на 10%

Акции компании Twitter упали на 10% - до $38,5 за ценную бумагу после публикации финансовой отчетности по итогам первого квартала 2014 года. Капитализация Twitter составляет $24 млрд, сообщает ИТАР-ТАСС.

Инвесторы посчитали рост месячной аудитории активных пользователей сервиса недостаточным. По итогам квартала число пользователей Twitter выросло на 25% - до 255 млн человек, тогда как за предыдущий период рост составлял 30%

Как ранее сообщал The Wall Street Journal, ожидалось, что в отчетный период сервис микроблогов привлечет порядка 400 млн активных пользователей. Однако этого не произошло.

Согласно опубликованным показателям, чистый убыток компании по итогам первого квартала вырос в 4,8 раз - до $132 млн по сравнению с $27 млн убытка годом ранее. Квартальная выручка Twitter выросла более чем вдвое (119%) и составила $250,5 млн.

Как прогнозирует Twitter, во втором квартале 2014 года выручка компании будет варьироваться в диапозоне от $270 млн до $280 млн.

Социальная сеть Twitter представляет собой сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Компания была создана в 2006 году. В ноябре 2013 года компания вышла на IPO, разместив свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже на сумму $1,82 млрд. Капитализация Twitter составляет $22,9 млрд.

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