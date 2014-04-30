Инвесторы на украинском фондовом рынке вчера продавали акции - эксперт

Большинство инвесторов вчера, 29 апреля, на открытии украинского фондового рынка приступили к продажам на фоне усугубившейся ситуации в восточных регионах Украины, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

Как отмечается в отчете, отдельные аналитики уже успели заявить в крайне негативном ключе, что если ситуация будет затягиваться подобным образом и дальше, то совсем скоро это принесёт Украине сложнейшие экономические и финансовые проблемы. Снижение на украинском рынке продолжалось в течение всего вчерашнего дня.

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Даже заявление о том, что "Мотор Сич" направит на выплату дивидендов за 2013 г. 29,4 млн грн (около 12 грн на акцию) никак не остановило продавцов на протяжении сессии. Тем не менее, отмечается в отчете, под самое закрытие видны были стремления отдельных участников частично отыграть дневное снижение.

Как отмечается в отчете, торги в США проходили 29 апреля в позитивном ключе. "Сейчас на американских площадках наблюдается тенденция к формированию новых исторических максимумов, и, возможно, мы увидим основные индексы на новых отметках", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, индекс UX во вторник завершил торги снижением на 0,79%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 36,8 млн грн, из них на рынке заявок — 21,8 млн грн, на рынке РЕПО - 15,1 млн грн.