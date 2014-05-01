Индекс Dow Jones снова обновил рекорд

Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в стране - вырос на 45,47 пункта (0,27%) и составил 16580,84 пункта, достигнув таким образом нового исторического максимума, сообщает ИТАР-ТАСС.

Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) повысился на 5,62 пункта (0,30%) до отметки 1883,95 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 11,01 пункта (0,27%) до отметки 4114,55 пункта.

Фондовые торги открылись снижением индексов после выхода данных о том, что рост ВВП США в первом квартале 2014 года составил 0,1% в пересчете на годовые темпы. Эти данные оказались заметно хуже прогнозов: аналитики ожидали, что американская экономика вырастет в первом квартале на 1,2%.

Однако настроение инвесторов улучшилось после того, как стали известны итоги завершившегося в среду двухдневного заседания ФРС. Американский центробанк не обратил внимания на слабые данные по ВВП и объявил о сокращении программы выкупа активов еще на $10 млрд - до $45 млрд в месяц. Кроме того, регулятор сообщил, что рост экономической активности в стране в последнее время ускорился после резкого замедления зимой, связанного с неблагоприятными погодными условиями.

Глава ФРС США заявила о необходимости дополнительной поддержки экономики страны.

Читайте такжеИнвесторы продолжают выводить деньги с фондового рынка РФ