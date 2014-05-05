Варшавская биржа прекращает торги акциями трех украинских компаний

Варшавская фондовая биржа с сегодняшнего дня прекращает торги акциями трех украинских компаний - Sadovaya Group, KSG Agro и Westa - из-за того, что они не опубликовали своих отчетов за 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, торги бумагами этих компаний будут прекращены до тех пор, пока они не объяснят почему до сих пор не были опубликованы отчеты и является ли это нарушением действующих законов стран, под юрисдикцию которых они подпадают.

Правление Варшавской биржи решило исключить из торгов акции этих компаний в прошлую пятницу.

Согласно решению правления, которым располагает агентство, ВФБ оставляет за собой право не возобновлять торги бумагами компаний даже после предоставления бирже и рынку требуемой информации по отчетам.

На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, 11 из которых на главной площадке польского фондового рынка, в том числе, упомянутые фирмы.

Бумаги производителя аккумуляторов Westa, дебютировавшего на Варшавской бирже в июне 2011 года, на последнем закрытии cтоили около 0,5 злотых за штуку (1 долл. = 3 злотых), что на 96% дешевле, чем в первый день торгов. Это самый худший результат из всех украинских компаний на польском рынке.

Ставший публичной компанией в конце 2010 года угледобытчик Sadovaya Group на последнем закрытии стоил более, чем на 90% дешевле, чем на дебюте, а вышедший на Варшавскую биржу в мае 2011 года сельскохозяйственный KSG Agro - на почти 80%.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine, в который входят 11 компаний, на фоне захвата россиянами украинского Крыма обновил свой исторический минимум на уровне 295,17 пунктов c базовых тысячу пунктов в мае 2011 года.

На ВФБ котируются бумаги 455 компаний - в том числе 58 заграничных - общей капитализацией около 300 млрд долл.

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