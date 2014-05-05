Украинские акции на Варшавской бирже подешевели на 5,4%
Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи закончил торги апреля на уровне 328,24 пункта, что на 5,4% ниже, чем в марте.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, на конец апреля дешевле, чем в конце марта, стоили 9 из 11 компаний, котирующихся на главной площадке польского фондового рынка.
Больше всего упала цена на бумаги угледобывающей Coal Energy (-24%), сельскохозяйственного KSG Agro и судоходной KDM Shipping (по 18,5%).
При этом акции последней компании достигли нового исторического минимума на уровне 11 злотых за шутку (1 долл. = 3 злотых), что почти на 70% дешевле, чем в первый день торгов.
Крупнейшие украинские компании на Варшавской бирже - Kernel и Astarta - потеряли за последний месяц 4,2% и 6,8% своей капитализации, соответственно.
Против рынка котировались только акции сельскохозяйственной IMC, которая подорожала почти на 9%. Спекулятивные бумаги Westa завершили торги апреля на том же уровне.
Индекс "голубых фишек" Варшавской биржи и главный индикатор широкого рынка WIG потеряли за последний месяц менее 1%.
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Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил первый квартал текущего года почти на 30% ниже уровня конца прошлого года.
В 2013 году украинский индекс снизился на 25% после 36% минуса годом ранее.
Варшавская биржа начала рассчитывать WIG Ukraine с тысячи пунктов в мае 2011 года.