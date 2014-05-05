Минфин не будет привлекать валюту на ОВГЗ-аукционах в мае

Министерство финансов Украины планирует провести в мае четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма, на которых не запланировано размещение валютных ОВГЗ, сообщается на сайте министерства.

Минфин планирует провести аукционы 6, 13, 20 и 27 мая. На первом аукционе 6 мая Минфин предложит инвесторам гривневые ОВГЗ сроком обращения 3 года, на втором и третьем аукционах — 13 и 20 мая — гривневые ОВГЗ сроком обращения 3 месяца, а также 3 и 5 лет. На последнем аукционе 27 мая — гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в апреле семь аукционов по размещению ОВГЗ, в ходе которых привлек в госбюджет 7,076 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 28 апреля, с начала года в госбюджет поступило 29,491 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 19,543 млрд грн, на обслуживание госдолга — 11,305 млрд грн.

По состоянию на 30 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 288,257 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 175,188 млрд грн, в собственности банков — 86,384 млрд грн, нерезидентов — 15,898 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.