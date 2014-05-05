Украинский рынок акций начал неделю с незначительного роста

Украинский рынок акций начал новую торговую неделю с незначительного роста, по состоянию на 11:00 на торгах 5 мая индекс украинских акций UX повысился на 0,15%, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 2,5 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2 млн грн. Среди лидеров повышения – акции Авдеевского коксохима (+4,86%).

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На российском фондовом рынке наблюдается незначительное снижение – индекс ММВБ снизился на 0,09%, индекс РТС – на 0,22%. Акции «Сбербанка» снизились на 0,19%, «Газпрома» - на 0,17%, «Лукойла» - на 0,30%.

На европейских фондовых рынках наблюдается разнонаправленная динамика – индекс FTSE 100 повысился на 0,2%, индекс Dax снизился на 0,11%.

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