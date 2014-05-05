Фонд Franklin Templeton сокращает вложения в Россию и предпочитает Украину - СМИ

Крупнейший кредитор Украины американский инвестиционный фонд Franklin Templeton (FT) в первом квартале текущего года продолжал скупку долга Украины на фоне сокращений своих вложений в бумаги Российской Федерации, которую Запад считает ответственной за беспорядки в ряде украинских регионов.

Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на отчетность фонда.

По данным издания, американский фонд за первые три месяца года купил номинированные в долларах и евро долговые бумаги Украины на сумму 62 млн долл., увеличив свой портфель до 7,6 млрд долл.

За это же время FT сократил инвестиции в долговые бумаги России и российских компаний на 29 млн долл. - до 1,2 млрд долл.

Российский портфель фонда за последние шесть месяцев уменьшился уже на более, чем 200 млн долл.

Агентство отмечает, что Franklin Templeton, под управлением которого находятся активы стоимостью 190 млрд долл., является крупнейшим держателем долгов Украины и одним из крупнейших - в Российской Федерации.

"На фоне растущей угрозы войны теряют облигации обоих стран, Хейзенстэб (управляющий фондом FТ Майкл Хейзенстэб - УНИАН), известный своими нестандартными ставками по таким странам, как Ирландия и Венгрия, отдает предпочтение Украине, а не России после его визита в Киев в прошлом месяце и рекламирует долгосрочный экономический потенциал Украины", - отмечает агентство.

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По данным индекса JPMorgan Chase & Co, украинские долларовые облигации в этом году в среднем потеряли 8% на фоне 4,4% снижения цены российских бумаг.

Как сообщал УНИАН, Franklin Templeton в четвертом квартале прошлого года увеличил свой портфель долговых бумаг Украины на 252 млн долл. и благодаря этому стал крупнейшим кредитором украинского государства, контролируя более трети внешнего долга страны.

Согласно ранее обнародованным данным, объем украинского госдолга под контролем фонда по номинальной стоимости на конец прошлого года составлял 3,8 млрд долл., а с учетом вложений европейских партнеров - в 6,4 млрд долл.