На украинском рынке акций рост сменился значительным падением

На украинском рынке акций рост сменился значительным снижением – индекс украинских акций UX снизился по состоянию на 13:30 на 2,25% - до 1078,41 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем сделок составил 7,3 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2,6 млн грн.

При этом наибольшее снижение наблюдается по акциям «Азовстали» (-4,71%), Алчевского меткомбината (-3,82%). Существенное снижение также наблюдается и на фондовой бирже ПФТС, биржевой индекс которой снизился на 1,88% - до 393,27 пункта.

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