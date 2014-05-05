На украинском рынке акций рост сменился значительным падением
14:02, 05 мая 2014Фондовый рынок
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Индекс украинских акций UX снизился на 2,25%
На украинском рынке акций рост сменился значительным снижением
На украинском рынке акций рост сменился значительным снижением – индекс украинских акций UX снизился по состоянию на 13:30 на 2,25% - до 1078,41 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.
Общий объем сделок составил 7,3 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2,6 млн грн.
При этом наибольшее снижение наблюдается по акциям «Азовстали» (-4,71%), Алчевского меткомбината (-3,82%). Существенное снижение также наблюдается и на фондовой бирже ПФТС, биржевой индекс которой снизился на 1,88% - до 393,27 пункта.
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