Индекс Украинской биржи в апреле вырос на 8,2%

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц повысился на 27,4% и составил 111,79 млн грн. (101 тыс. контрактов), а количество сделок увеличилось на 8,3% и достигло значения 13,2 тыс.

Объем торгов ценными бумагами в апреле составил 572,4 млн грн. (из них объем торгов акциями — 544,8 млн грн.), что на 19,5% больше чем в марте, а количество сделок, заключенных на бирже за месяц, составило 31,6 тыс.

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В апреле индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 8,2% с 1 019,72 до 1 103,28 пунктов.

Количество рассчитанных сделок на Украинской бирже с госбумагами в апреле 2014 года составило 7 сделок, на общую сумму 1,15 млн грн.

Лидерами влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции "Центрэнерго", влияние которых составило 32,99 индексных пункта, "Райффайзен Банка Аваль" (19,89) и "Укрнафты" (17,37).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Центрэнерго", объем торгов по которым составил 45,5 млн грн, на втором месте "Укрнафта" – 38,8 млн грн, далее следуют акции "Мотор Сичи" – 37,4 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 15,9%, 14,7% и 8,2% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже в марте вырос на 11,8% и составил 566,6 млн грн.