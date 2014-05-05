Украина готова выпустить НДС-облигации на 16,7 млрд гривень - МВФ

Предположительный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые будут использованы в качестве инструмента для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) предприятиям и организациям, составит 16,7 млрд грн.

Об этом говорится в специальном исследовании МВФ по Украине, текст которого размещен на сайте организации.

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«Правительство, аккумулировав имеющуюся на конец 2013 года задолженность, готово выпустить ОВГЗ на 16,7 млрд грн (1,1% ВВП). Бумаги будут исключительно рыночным инструментом с соответствующей процентной ставкой», - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, о возможности выпуска НДС-облигаций в конце февраля 2014 года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах.

Первый выпуск бумаг мог состояться уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов. Однако позднее министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что выпуск перенесен на середину мая.

Представители бизнеса уже обратились в Кабмин с просьбой установить купон по таким облигациям на уровне 10% и предоставить владельцам НДС-облигаций право использовать бумаги в качестве залога по кредитам и операциям прямого РЕПО.