Индекс Украинской биржи сегодня упал почти на 4%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 5 мая, упал на 3,88% – до 1060,43 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,8 млн грн, на срочном рынке – 3,6 млн грн.

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Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрнафты» (-7,01%) и "Донбассэнерго" (-6,87%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 2,86% – до 389,37 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил всего 863 тыс. грн.