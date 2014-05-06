Кабмин вернул 30%-ный норматив дивидендов для предприятий с госдолей

Кабинет министров Украины спустя месяц вернул к 30% базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году, для предприятий, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 30 апреля 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля Кабмин решил увеличить до 50% норматив дивидендов за 2013 год для предприятий с госдолей.

По данным Фонда государственного имущества Украины, за 2012 год поступления дивидендов в государственный бюджет от предприятий с госдолей составили 575 млн грн.