Украина во второй половине года может выпустить еврооблигации на $3 млрд

Как отмечается в специальном докладе МВФ по Украине, текст которого размещен на сайте организации, выпуск бумаг может быть осуществлен тремя сериями по 1 млрд долл каждая.

Условия выпуска бумаг МВФ не приводит, но отмечает предположительные сроки выпуска, а именно – конец июля, конец сентября и конец декабря. По времени эти сроки совпадают с плановой оценкой экономической ситуации в Украине специалистами МВФ. Такая оценка будет осуществляться в рамках реализации двухлетней программы кредитования экономики нашей страны со стороны МВФ общим объемом 17 млрд долл. Кроме того, в это же время Украина рассчитывает получить третий и четвертый транши кредита МВФ в объеме 914,67 СДР (1,42 млрд долл.) каждый.

В МВФ также напомнили, что возобновление переговоров с Фондом год назад – в начале 2013 года – позволило Украине разместить десятилетние евробонды со сроком погашения в 2023 году на общую сумму 2,25 млрд долл. под 7,5% годовых. «Однако последовавший за этим отказ властей страны от сотрудничества с Фондом закрыл для Украины рынок внешних заимствований», - отмечается в докладе МВФ.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля министр финансов Украины Александр Шлапак допускал выпуск облигаций внешнего и внутреннего государственного займа для привлечения заимствований, которые будут направлены, в том числе, на обслуживание государственного долга страны. При этом Шлапак также не называл условий выпуска, подчеркивая, что ключевым фактором выхода Украины на внешние рынки заимствований станет стабилизация стоимости бумаг и реализация договоренностей Украины с Международным валютным фондом.

По словам Шлапака, на начало апреля украинские евробонды котировались на уровне 15-16% годовых, в то время как приемлемая доходность, например, по пятилетним еврооблигациям Украины составляет 6-7%.

В то же время, в конце февраля доходность еврооблигаций Украины со сроком погашения в июне 2014 года достигла максимального уровня в 35,83%, а в целом кривая доходности бондов расположилась в диапазоне 9,68-14,74%. Доходность десятилетних украинских суверенных евробондов со сроком погашения в 2023 году в конце февраля выросла до исторического максимума в 10,32% при ставке купона при размещении бумаг в 7,5%-7,6%.