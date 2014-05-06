Минфин начнет размещать «военные» облигации с 21 мая

Министерство финансов Украины с 21 мая начнет размещение «военных» облигаций на 100 млн грн.

Соответствующий приказ №415 об утверждении Порядка определения стоимости продажи казначейских обязательств «Военные» серии В и формы бланка сертификата казначейского обязательства «Военные» серии В размещен на сайте парламента.

Казначейские обязательства выпускаются одной серией В в количестве 100 000 штук номинальной стоимостью 1000 грн. Срок обращения обязательств составляет 2 года, дата погашения — 18 мая 2016 года.

Согласно приказу, с целью обеспечения одинакового уровня доходности для покупателей казначейских обязательств стоимость их продажи увеличивается в зависимости от даты продажи. В день выпуска казначейские обязательства размещаются по номинальной стоимости.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует выпустить «военные» облигации общим объемом до 7 млрд грн. Бумаги будут предлагаться коммерческим банкам, юридическим и физическим лицам.

В частности, в начале апреля Минфин сообщал о намерениях выпустить госбумаги для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины на общую сумму 1,1 млрд грн.

Кабинет министров своим постановлением от 1 апреля т.г. поручил Министерству финансов Украины выпустить казначейские обязательства «Военные» на 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца.

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