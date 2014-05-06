Минфин привлек в госбюджет 246,6 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 6 мая, привлекло в госбюджет 246,603 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, наибольший объем средств в 146,603 млн грн Минфин привлек в результате размещения 3-месячных облигаций в национальной валюте под 9,95% годовых, удовлетворив одну из трех поданных заявок инвесторов. Также Минфин привлек 100 млн грн, разместив 3-летние гривневые облигации под 15% годовых по одной поданной заявке.

Минфин сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в апреле семь аукционов по размещению ОВГЗ, в ходе которых привлек в госбюджет 7,076 млрд грн. В мае Минфин планирует провести еще три ОВГЗ-аукциона - 13, 20 и 27 мая.

По оперативным данным Госказначейства на 1 мая, с начала года в госбюджет поступило 31,111 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 20,981 млрд грн, на обслуживание госдолга — 12,027 млрд грн.

По состоянию на 5 мая, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 286,800 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 174,810 млрд грн, в собственности банков - 85,649 млрд грн, нерезидентов — 15,890 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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