Китайский интернет-гигант Alibaba выходит на крупнейшее IPO в истории США

Крупная китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции, Alibaba Group Holding Ltd во вторник, 6 мая, подала заявку на одно из крупнейших в истории США первичное размещение акций, сообщается на сайте комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Согласно опубликованным документам, Alibaba в результате IPO намерена привлечь 1 млрд долл., однако по мнению многих экспертов рынка компания сможет привлечь около 15 млрд долл.

На текущий момент точный объем акций, который планирует разместить на бирже Alibaba, не разглашается. Эта информация будет раскрыта ближе к дате IPO.

По данным издания Bloomberg, аналитики оценивают капитализацию китайского интернет-гиганта в 170 млрд долл., что даже больше, чем капитализация крупнейшей соцсети Facebook – 150 млрд долл. Эксперты полагают, что после начала торгов капитализация Alibaba может вырасти до 250 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, китайская онлайн-компания Alibaba Group Holding Ltd решила организовать первичное размещение акций в Нью-Йорке после того, как ее переговоры с регуляторами в Гонконге окончились неудачей. Выбор нью-йоркской площадки должен облегчить основателю компании Джеку Мэ и его команде менеджеров сохранение контроля над фирмой через создание двойной структуры акционерного капитала - обычной для таких интернет-компаний, как Google Inc или Facebook Inc.

Справка УНИАН. Alibaba Group Holding Ltd – крупная китайская частная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, основной владелец публичной компании Alibaba.com. Компании также принадлежат сайты Taobao и Tmall.

Alibaba Group обладает собственной электронной платёжной системой – Alipay.

Штаб-квартира расположена в Ханчжоу (Китай). Основными видами деятельности Alibaba являются торговые операции между компаниями (торговля по схеме B2B), розничная онлайн-торговля.