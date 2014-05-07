Киев снова продает акции Борщаговского химфармзавода

Департамент коммунальной собственности Киева 28 мая выставит на аукционную продажу 29,95% акций «Борщаговского химико-фармацевтического завода», которые принадлежат территориальной общине Киева.

Сообщение об этом опубликовано в сегодняшнем выпуске муниципальной газеты “Хрещатик”.

Стартовая цена предлагаемого к продаже пакета - 143 млн 200 тыс. грн.

Пакет акций включает 3100 шт., номинальная стоимость одной акции - 1 тыс. 839 грн.

Аукцион будет проведен 28 мая 2014 года в электронной торговой системе ПАО "Фондовая биржа "Перспектива".

В объявлении отмечается, что ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" было создано 15 января 1997 года.

Предприятие имеет земельный участок площадью 36,65 га и здания общей площадью более 45 тыс. кв. м.

Среднеучетная численность работников по состоянию на 31 декабря 2013 г. - 825 человек.

Вид деятельности - производство готовых лекарственных средств.

Размер уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2013 г. - 19 036 тыс. грн.

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 31 декабря 2013 г. - 488 394 тыс. грн.

Задолженность по состоянию на 31 декабря 2013 г.: дебиторская - 161 347 тыс. грн., кредиторская - 151 126 тыс. грн.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 2013 год - 638 943 тыс. грн.

Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2013 г. - 911 139 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 г. Киев пытался провести аукцион по продаже 29,95% акций Научно-производственного центра «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (г. Киев). 17 октября 2012 г. Украинская межбанковская валютная биржа (УМВБ) сообщила, что этот аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от потенциальных участников.

Стартовая цена пакета была установлена на уровне 278,331 млн грн.