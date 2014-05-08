Рынок акций РФ и курс рубля падают из-за «референдума» на востоке Украины

Рынок акций Российской Федерации и курс рубля отреагировали резким падением на сообщения о том, что сепаратисты не будут переносить референдум о статусе регионов в Донецкой и Луганской областях, на чем настаивал президент России Владимир Путин.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, к 14.31 мск индекс ММВБ снизился на 0,1% – до 1362,45 пункта, индекс РТС – на 0,3%, до 1224,65 пункта, тогда как до появления этих сообщений индекс ММВБ вырос на 0,4%, а с утра рост доходил до 1,5%, индекс РТС – соответственно на 0,9% и на 1,5%.

Курс доллара расчетами «завтра» к 14.39 мск повысился на 20 копеек - до 35,13 рубля (а в течение дня доллар снижался на 19 копеек), курс евро - на 36 копеек, до 48,96 рубля (в течение дня евро снижался на 17 копеек).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом выросла на 27 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 41,35 рубля.

Таким образом, стоимость корзины вышла на верхнюю границу нейтрального коридора, где центробанк РФ не проводит валютных интервенций (38,35-41,45 рубля).

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Как сообщал УНИАН, 7 мая Путин призвал «представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны, перенести запланированный на 11 мая этого года референдум».

Однако депутаты самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и так называемый Луганский народный советотказались переносить референдум о статусе региона 11 мая и заявили, что он состоится в намеченные сроки.

8 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что заявление президента России Владимира Путина о необходимости перенесения референдума на востоке Украины является никчемным, поскольку Украинское государство не планировало проводить никаких референдумов.