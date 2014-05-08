Годовой план приватизации за четыре месяца выполнен всего на 0,3%

Поступления от приватизации в январе-апреле 2014 года составили 48 млн грн, что составляет всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Также сообщается, что поступления от дивидендов с государственных пакетов акций в январе-апреле т. г. составили 39 млн грн. План поступлений по дивидендам на т. г. не установлен.

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Как сообщал УНИАН, ФГИУ в январе-апреле 2014 года перечислил в государственный бюджет от аренды госимущества 318,3 млн грн, что составляет 40% годового плана.

Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 840 млн грн.

