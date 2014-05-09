Создание крупнейшей в мире рекламной корпорации сорвалось

Слияние американского рекламного холдинга Omnicom Group с французским Publicis Groupe отменено. Об этом в четверг заявили журналистам официальные представители компаний, передает ИТАР-ТАСС.

Предполагалось, что в результате сделки будет создана корпорация с капитализацией $35,1 млрд.

По сведениям СМИ, представители холдингов не смогли договориться о том, кто займет ряд ключевых постов в новой корпорации.

Не определено также было, кто будет принимать окончательные решения относительно сделок.

Планировалось, что новая компания - Publicis Omnicom Group - станет крупнейшей в мире рекламной корпорацией, лишив этого статуса британскую WPP.

Собственниками новой компании должны были стать вошедшие в нее холдинги на равных правах.

Говоря о причинах срыва сделки, глава Omnicom Джон Рен сообщил агентству Reuters, что "единого фактора" не было.

"Мы не решили ряд серьезных вопросов. В обеих компаниях сильная корпоративная культура, что отсрочило заключение соглашения", - отметил Рен.

"Решение о прекращении процесса [слияния] не было ни приятным, ни легким для нас, однако оно было необходимым", - говорится в заявлении главы Publicis Groupe Мориса Леви.



