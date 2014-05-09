S&P повысило прогноз по рейтингу Португалии

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу пересмотрело прогноз по рейтингу Португалии с "негативного" до "стабильного", но кредитный рейтинг был сохранен на уровне "BB", сообщает Вести.Экономика.

Повышение прогноза ожидалось некоторыми аналитиками и было связано с решением Португалии о выходе из плана по предоставлению финансовой помощи без превентивной кредитной линии.

Напомним, что в воскресенье власти Португалии заявили, что страна выходит из трехлетней программы финансовой помощи, общий объем которой составил 78 млрд евро, так как в стране наблюдается рост после введения мер жесткой экономии и непопулярных реформ.

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В прошлом месяце Лиссабон продал свои первые трехлетние облигации на аукционе, предложив рекордно низкую доходность, что стало подтверждением доверия со стороны инвесторов.

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